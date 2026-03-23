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Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnhaus durch Explosion in Dortmund-Eving beschädigt - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0256

Am Samstag (21. März 2026) kam es in Dortmund-Eving an einem Mehrfamilienhaus zu einer Sprengstoffexplosion. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 4:24 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen lauten Knall im Bereich der Innsbruckstraße in Eving. Erkenntnissen zufolge kam es zu einer Explosion im Bereich eines Hauseingangs eines Mehrfamilienhauses.

Die Einsatzkräfte stellten den stark beschädigten Hauseingangsbereich fest. Die gesamte Klingelanlage, sowie die Hauseingangstür wiesen erhebliche Schäden auf.

Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Art des verwendeten Sprengmittels ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Statik des Gebäudes wurde nicht beeinträchtigt und es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen zu Tatverdächtigen dauern an.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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