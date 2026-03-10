Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Feuer in leerstehendem Gebäude - mehrere Feuerwehren im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dithmarschen (ots)

Wesselburen - Am frühen Dienstagmorgen ist in Wesselburen ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits ein Teil des Gebäudes in Flammen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Im Verlauf des Einsatzes stellte sich schnell heraus, dass zusätzliche Kräfte benötigt wurden. Daher wurden noch während der laufenden Löscharbeiten weitere Feuerwehren nachalarmiert, um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen. Da es sich um ein leerstehendes Gebäude handelt, befanden sich keine Personen im Inneren. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt. Durch das Feuer wurde der Dachstuhl des Gebäudes stark beschädigt; Teile davon sind bereits eingestürzt. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich darauf, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern und Glutnester zu bekämpfen. Auch nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, dauern die Nachlöscharbeiten weiterhin an. Die Feuerwehr rechnet damit, dass sich diese noch bis in den Vormittag hineinziehen werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, übermittelt durch news aktuell