FW-HEI: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Eine verletzte Person in Brunsbüttel

Dithmarschen (ots)

Brunsbüttel - Bei einem Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer verletzten Person gekommen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude bereits vollständig geräumt. Der Treppenraum war zu diesem Zeitpunkt komplett verraucht, aus dem Fenster der Brandwohnung drang dichter, schwarzer Rauch. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung war auch die Sicht in der angrenzenden Straße erheblich beeinträchtigt.

Die Feuerwehr Brunsbüttel war mit der gesamten Gemeindewehr im Einsatz. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz im Innenangriff zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte zügig lokalisiert und gelöscht werden, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde.

Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen an die zuständigen Behörden übergeben.

