Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gefiederter Gast im Heizungskeller - Waldkauz in Grumme befreit

  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 15:00 Uhr in die Bergstraße in Bochum Grumme gerufen, weil sich ein Waldkauz in einen Heizungskeller verirrt hatte. Ein Löschfahrzeug der Innenstadtwache fing den Vogel im Keller ein und konnte ihn anschließend unverletzt wieder in die Freiheit entlassen, womit der tierische Einsatz nach gut einer Stunde beendet war.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 / 9254-978
Verfasser: Philip Derleth
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

