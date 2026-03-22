PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Zug kollidiert mit Betonplatten auf den Gleisen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0254

In der Nacht zum Samstag (21.03.) kollidierte ein Regionalexpress bei Kamen mit Betonplatten, die auf die Gleise gelegt wurden. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht befand sich der RE1 auf dem Weg von Aachen nach Hamm (Westfalen). Zwischen Kamen-Methler und dem Bahnhof Kamen erkannte der Lokführer plötzlich Gegenstände auf den Gleisen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung kam es zur Kollision.

Der Lokführer und die insgesamt 309 Passagiere blieben unverletzt. Der Zug war durch die Kollision jedoch nicht mehr fahrbereit. Die Fahrgäste wurden aus dem Regionalexpress evakuiert und konnten ihre Reise mit einem Ersatzzug fortsetzen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass mehrere Betonplatten und eine Metallstange auf die Gleise gelegt wurden. Die Platten wurden zuvor durch den oder die Täter von einem Kabelschacht neben der Bahnstrecke entfernt. Der Tatort befindet sich nahe einer Unterführung im Bereich der Straßen Königsstraße/Roggenkamp.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der zuständige Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei fragt: Wem sind vor Mitternacht verdächtige Personen im Bereich der Bahnstrecke aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ab Montag (23.03.) 7 Uhr an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 13:39

    POL-DO: Videobeobachtung am HBf - Rückgang der Straftaten

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0253 Die Polizei Dortmund stellt im Bereich des Vorplatzes des Hauptbahnhofes einen leichten Rückgang an Straftaten fest. Die Videobeobachtung wird daher um ein Jahr verlängert, um die erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung dort fortzusetzen. Seit dem 21. März 2025 steht auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes ein Container mit Videotechnik, mit dem die Polizei Dortmund den dortigen Bereich, den ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:14

    POL-DO: Raub an Bushaltestelle in Dortmund-Barop - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0252 Die Polizei Dortmund sucht Zeugen nach einem Raub, der sich am Donnerstag (19. März 2026) gegen 14:00 Uhr an der Bushaltestelle "Am Hedreisch" an der Stockumer Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen saß eine Frau an der Bushaltestelle, als ein silberner Wagen in der Haltebucht anhielt. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren