Polizei Dortmund

POL-DO: Zug kollidiert mit Betonplatten auf den Gleisen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0254

In der Nacht zum Samstag (21.03.) kollidierte ein Regionalexpress bei Kamen mit Betonplatten, die auf die Gleise gelegt wurden. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen Mitternacht befand sich der RE1 auf dem Weg von Aachen nach Hamm (Westfalen). Zwischen Kamen-Methler und dem Bahnhof Kamen erkannte der Lokführer plötzlich Gegenstände auf den Gleisen. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung kam es zur Kollision.

Der Lokführer und die insgesamt 309 Passagiere blieben unverletzt. Der Zug war durch die Kollision jedoch nicht mehr fahrbereit. Die Fahrgäste wurden aus dem Regionalexpress evakuiert und konnten ihre Reise mit einem Ersatzzug fortsetzen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass mehrere Betonplatten und eine Metallstange auf die Gleise gelegt wurden. Die Platten wurden zuvor durch den oder die Täter von einem Kabelschacht neben der Bahnstrecke entfernt. Der Tatort befindet sich nahe einer Unterführung im Bereich der Straßen Königsstraße/Roggenkamp.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der zuständige Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei fragt: Wem sind vor Mitternacht verdächtige Personen im Bereich der Bahnstrecke aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

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