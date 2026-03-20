Polizei Dortmund

POL-DO: Raub an Bushaltestelle in Dortmund-Stockum - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:0252

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen nach einem Raub, der sich am Donnerstag (19. März 2026) gegen 14:00 Uhr an der Bushaltestelle "Am Hedreisch" an der Stockumer Straße ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß eine Frau an der Bushaltestelle, als ein silberner Wagen in der Haltebucht anhielt. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei bislang unbekannte Frauen aus und gingen direkt auf die Frau zu. Sie hielten sie an den Armen fest und versuchten, ihr Schmuck umzuhängen. Dabei wurde der Frau ihre eigene Halskette vom Hals gerissen.

Anschließend stiegen die beiden Frauen Täterinnen wieder in das Auto ein, in dem sich außerdem zwei Männer befanden, und fuhren in Richtung Osten davon. Ein Kennzeichen oder weitere Details zu dem Fahrzeug sind nicht bekannt.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 40 Jahre alt

trugen Kopftücher und lange Mäntel (Farben unbekannt)

osteuropäischer Phänotypus

Während des Vorfalls rief die Frau laut um Hilfe. Ein bislang unbekannter Mann kam in ihre Richtung und könnte den Vorfall bemerkt haben.

Die Polizei sucht insbesondere diesen Mann als wichtigen Zeugen und bittet ihn, sich zu melden.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu den beteiligten Personen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441

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