Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfällen in Dortmund und Lünen: 23.000 Euro Sachschaden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0259

Am Montagabend (23.03.) kam es in Dortmund und Lünen zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen sich die jeweiligen Fahrer leicht verletzten. Beide Unfälle waren nach bisherigen Erkenntnissen selbstverschuldet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

Gegen 19:05 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Klever Straße in Dortmund. Eine 63-jährige Fahrerin konnte aufgrund einer Vorerkrankung ihren Fuß nicht rechtzeitig vom Gaspedal nehmen und prallte mit erhöhter Geschwindigkeit ungebremst gegen eine Mauer und eine angrenzende Garage. Durch die Wucht des Aufpralls flog ein Stein durch ein Fenster im Erdgeschoss eines benachbarten Hauses. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Frau war mit der Sicherstellung ihres Führerscheins einverstanden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 20:45 Uhr in Lünen. Ein 41-jähriger Autofahrer war nach bisherigen Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hammer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Kamener Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf einem Grünstreifen. Zeugen verständigten den Notruf. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch einmal sensibilisieren: Bitte setzen Sie sich nur ans Steuer, wenn Sie sich körperlich und gesundheitlich in der Lage fühlen, ein Fahrzeug sicher zu führen. Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten, unangepasstes Tempo erhöht das Risiko für schwere Unfälle erheblich.

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