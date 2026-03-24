Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A46 - eine Person lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0261

Dortmund / Hagen - Am Dienstagmorgen (24. März 2026) kam es gegen 06:55 Uhr auf der A46 im Bereich der Anschlussstelle Neheim-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Mann aus Leer mit einem Lkw (Silozug) den rechten Fahrstreifen der A46 in Fahrtrichtung Brilon. In Höhe der Anschlussstelle Neheim-Süd verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Gespann, kam nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelschutzplanke.

Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hagen kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 39-jährigen Arnsbergerin. Das Auto überschlug sich mehrfach und kollidierte anschließend mit dem neben ihm fahrenden Pkw eines 65-jährigen Mannes aus Köln. Die 39-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und durch Rettungskräfte versorgt.

Der 65-jährige Kölner erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Lkw wurde schwer verletzt.

Ein weiteres Auto aus Werdohl wurde durch umherliegende Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Lkw kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung im Bereich der Auffahrt Neheim-Süd zum Stillstand.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Der Verkehr staute sich in beiden Fahrtrichtungen auf bis zu einer Länge von vier Kilometern. Die Richtungsfahrbahn Brilon wurde gegen 10:14 Uhr wieder freigegeben, die Fahrtrichtung Hagen gegen 14:15 Uhr. Zeitweise kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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