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Polizei Dortmund

POL-DO: "Ich habe Feuer gemacht" - 40-Jähriger nach schwerer Brandstiftung in der Dortmunder Nordstadt vorläufig festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0262

In der Nacht zu Mittwoch (25.03.) alarmierten Zeugen gegen 1:10 Uhr den Notruf und meldeten einen Brand in der Dortmunder Nordstadt.

Nach aktuellen Erkenntnissen legte ein 40-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz an einer Baumscheibe in der Alsenstraße 88 einen Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf eine Hecke und einen Sperrmüllhaufen aus. Ein Auto stand vollständig in Flammen, ein weiteres Auto wurde beschädigt. Durch die starke Hitzeeinwirkung platzte an einem angrenzenden Mehrfamilienhaus ein Fenster im Erdgeschoss, an einem weiteren Gebäude schmolzen Rollläden.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand jedoch zügig unter Kontrolle bringen und löschen, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der angab, das Feuer gelegt zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Pia Landgrebe
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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