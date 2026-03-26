Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf dem Wall in der Dortmunder Innenstadt - 86-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0265

Am Mittwoch (25. März 2026) kam es in der Dortmunder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxifahrer und einer Fußgängerin. Die 86-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Taxifahrer fuhr gegen 11:20 Uhr auf der Arndtstraße in Richtung der Straße Ostwall.

Erkenntnissen zufolge bog er an der Ampel der Kreuzung Arndtstraße/Ostwall/Olpe nach links auf den Ostwall ein. Dabei erfasste er eine Fußgängerin, die ihm entgegenkam und den Ostwall an der Ampel in Richtung Osten überquerte.

Die Dortmunderin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Ostwall in Richtung Süden vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde über die Straße Olpe und die Nebenfahrbahn des Ostwalls abgeleitet.

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