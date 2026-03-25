Polizei Dortmund

POL-DO: Frauenselbstsicherheitskurs der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0264

Das Polizeipräsidium bietet mehrfach im Jahr in Kooperation mit dem Polizeisportverein Frauenselbstsicherheitskurse für Frauen ab 18 Jahren an.

Der Kurs befasst sich mit den Themen "sexuelle Belästigung" und "sexueller Übergriff", "Grenzsetzung" und "Verhalten bei einem Angriff" bis hin zur "Selbstverteidigung". Außerdem werden Hilfsangebote, Beratungsstellen und Informationsmöglichkeiten vorgestellt.

Der nächste Kurs beginnt am 13.04.2026, in diesem Kurs sind noch wenige Plätze frei. Der Kurs erstreckt sich über 10 Wochen und findet immer montags statt, fünfmal in der Zeit von 18:00 - 20:30 Uhr (Thema: Selbstbehauptung, moderiert durch Polizeibeamte und -beamtinnen) und fünfmal in der Zeit von 18:00 - 19:30 Uhr (Thema: Selbstverteidigung, gestaltet durch Trainer des Polizeisportvereins).

Der Polizeisportverein erhebt einen Unkostenbeitrag in Höhe von 49EUR.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie per Mail: Vorbeugung.Dortmund@polizei.nrw.de oder per Telefon: 0231/1327462 Kontakt zu uns auf.

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