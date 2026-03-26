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Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt 14-jährigen Tatverdächtigen nach Flucht - gestohlenes Auto sichergestellt

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten besonders schweren Diebstahl auf dem Gelände eines Bauhofs in Dortmund-Mengede hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen 14-jährigen Tatverdächtigen gestellt. Zuvor waren mehrere Personen beim Erkennen der Einsatzkräfte geflüchtet.

Eine Zeugin meldete am Mittwoch (25. März) um 23:46 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich eines Bauhofs des Tiefbauamtes, der zugleich als Gelände der Feuerwehr genutzt wird. Zwei Personen sollen aus dem Pkw ausgestiegen sein, wobei eine Person über einen Zaun auf das Gelände kletterte.

Die ersten eingesetzten Polizeibeamten trafen im Nahbereich drei männliche Personen an, die sich vom angrenzenden S-Bahn-Gelände in Richtung Haberlandstraße entfernten. Beim Erkennen der Einsatzkräfte flüchteten die Personen zu Fuß. Ein 14-jähriger rumänischer Tatverdächtiger konnte gestellt werden. Zwei weitere Personen entkamen.

Der 14-Jährige ist bereits polizeilich wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten.

Während der Nacheile verletzte sich ein Polizeibeamter und blieb nicht dienstfähig.

Das mutmaßlich genutzte Fahrzeug wurde im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Stand ist dieses zur Fahndung ausgeschrieben. Die Auswertung der Spuren dauert an.

Eine weitere Zeugin hatte zuvor Aufbruchgeräusche auf dem Gelände wahrgenommen. Ob es zu einem vollendeten Diebstahl kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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