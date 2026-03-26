Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Gerüstdieb auf einem Schrottplatz fest

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Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0271

Am Mittwochabend versuchte ein 49-Jähriger Gerüstteile von einem Schrottplatz in Dortmund-Lindenhorst zu entwenden. Mithilfe eines Diensthundes nahm die Polizei den Mann vorläufig fest.

Zeugen meldeten der Polizei, dass auf dem Schrottplatz an der Bahnstraße in Lindenhorst etwas verdächtig sei. Jemand trägt Gerüstteile innerhalb des abgeschlossenen Schrottplatzes herum. Als die Polizeibeamten vor Ort sind, stellen sie gemeinsam mit dem Diensthund "Nero" den 49-Jährigen aus der Türkei in einem Container fest. Er versuchte sich augenscheinlich dort zu verstecken. Mehrere Gerüstbauteile waren vermutlich zum Abtransport am Eingang bereitgestellt. Der 49-Jährigen hatte in seiner Tasche auch einen Autoschlüssel, der zu einem Kastenwagen vor dem Schrottplatz passte. Das Auto war jedoch noch leer.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Eine weitere Überprüfung seiner Person ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Auto war und auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund erwarten den Mann nun mehrere Strafanzeigen wegen u.a. des versuchten Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen, da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen.

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