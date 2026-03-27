POL-DO: Hinweis für Medienschaffende: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Mengede - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Lfd. Nr.: 0275

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0274 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Wie bereits unter der lfd. Nr. 0268 vom 26. März 2026 berichtet, kam es in Dortmund-Mengede zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der am Tattag festgenommene 43-jährige Dortmunder wurde auf Antrag der ...

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