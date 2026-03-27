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Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweis für Medienschaffende: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Mengede - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Lfd. Nr.: 0275

Dortmund (ots)

Die Rufnummer für Rückfragen zu der o.g. Pressemeldung muss korrigiert werden. Bitte richten Sie Rückfragen zu dieser Pressemeldung an die Staatsanwältin Gülkiz Yazir, erreichbar unter der folgenden Telefonnummer: 0231-92626121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Leitstelle der Polizei Dortmund
Telefon: 0231 / 132 8340
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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