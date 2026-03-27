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Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Mengede - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0274

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der lfd. Nr. 0268 vom 26. März 2026 berichtet, kam es in Dortmund-Mengede zu einem versuchten Tötungsdelikt. Der am Tattag festgenommene 43-jährige Dortmunder wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienschaffende:

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte ausschließlich an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0172-3752758.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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