Polizei Duisburg

POL-DU: Podcast "Akte Duisburg" - Neue Folge zum Thema MSV Duisburg

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Duisburg setzen gemeinsam mit Radio Duisburg die Podcast-Reihe "Akte Duisburg" fort. Nach der ersten Episode zu Karneval widmet sich die neue Ausgabe einem der prägendsten Identifikationspunkte der Stadt: dem MSV Duisburg. Vertreterinnen und Vertreter von Staatsanwaltschaft und Polizei beantworten Fragen zu ihrer Arbeit und ihren Aufgaben im Zusammenhang mit Fußballspielen, Großveranstaltungen sowie zur Zusammenarbeit verschiedener Behörden zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit oder bei den Ermittlungen nach der Begehung einer Straftat. Zuhörerinnen und Zuhörer erhalten dabei einen authentischen Einblick in die Tätigkeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. Fragen an Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bezug zum Duisburger Traditionsverein, zu sonstigen Fußballeinsätzen oder zu Straftaten bei Fußballspielen können noch bis zum 23. März per E-Mail (podcast@radioduisburg.de) und über die Hotline von Radio Duisburg (0203/8008999) eingesendet werden. Der QR-Code führt direkt in den WhatsApp-Chat von Radio Duisburg. Jeder kann Fragen direkt als Sprachnachrichten schicken, die dann im Podcast aufgegriffen werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell