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Polizei Duisburg

POL-DU: Rahm: Halskettenraub - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine Duisburgerin (79) meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag (19. März, 16:15 Uhr), dass ihr eine Frau die Halskette geraubt habe und geflüchtet sei.

Vorschlag: Nach Angaben der Seniorin hielt ein schwarzer Mercedes an ihrem Grundstück an der Angermunder Straße. Ein Mann saß am Steuer, eine Frau stieg aus und winkte die Seniorin zu sich. Die Unbekannte bot ihr in einer nichtdeutschen Sprache Goldschmuck an, den die Rentnerin ablehnte. Dann riss die Täterin der 79-Jährigen die getragene Goldkette vom Hals, stieg in den SUV und das Duo ergriff die Flucht in Fahrtrichtung Düsseldorf.

Den Polizisten beschrieb sie die Täterin wie folgt: 1,60 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt, schulterlange dunkelblonde Haare.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Duo bei der Tat oder dessen Flucht gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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