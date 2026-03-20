Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Mann schwingt im Streit die Säge - niemand verletzt

Duisburg (ots)

Nach einem Streit an der Landwehrstraße ist ein 70-Jähriger am Mittwochabend (18. März, gegen 19 Uhr) losgezogen, um sich eine Handsäge zu besorgen. Wenige Minuten später kehrte er zum Wohnhaus seines 42-jährigen Kontrahenten zurück. Dort bedrohte er den Mann mit der Säge und stach schließlich durch ein offenes Fenster nach ihm, während sich dieser noch in seiner Wohnung befand. Der 42-Jährige wurde am Pullover von der Säge erfasst, blieb jedoch unverletzt. Anschließend verließ er die Wohnung und hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Der 70-Jährige wurde zur Beruhigung seines Gemütszustandes zur Wache gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen, weil ein Vortest positiv angeschlagen hatte. Nun muss sich der 70-Jährige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung mit einer Anzeige auseinandersetzen.

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