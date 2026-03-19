PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Trickdiebe stehlen Schmuck

Duisburg (ots)

Unbekannte haben eine 81-Jährige an der Kapellener Straße am Mittwochnachmittag (18. März, 16 Uhr) um ihren Schmuck gebracht.

Zwei Männer klingelten an der Wohnungstür der Frau und gaben sich als Techniker aus, die dringend ihre Fernsehgeräte überprüfen müssten. Während die 81-Jährige mit einem der Unbekannten die meiste Zeit im Wohnzimmer verbrachte, hielt sich der zweite Täter im Schlafzimmer auf. Er gab vor, den dortigen Fernseher zu überprüfen, stahl aber in Wahrheit den Schmuck aus ihren Schränken. Das stellte die Frau aber erst fest, als die Männer wieder verschwunden waren.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Mann im Wohnzimmer: etwa 1,80 Meter groß; zwischen 20 und 30 Jahren alt; dunkle, kurze Haare; stabile Statur; dunkelblaue Kleidung

Mann im Schlafzimmer: etwa 1,80 Meter groß; etwa 40 Jahre alt; normale Statur; leicht gräuliches, kurzes Haar; dunkelblaue Kleidung

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, die unangekündigt vor Ihrer Tür stehen. Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und vergewissern Sie sich im Zweifel selbst bei Ihrem Versorger oder Netzanbieter, ob ein Termin vereinbart wurde.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 13:55

    POL-DU: Rheinhausen: Zwei Brüder mit Messer verletzt - Kripo ermittelt

    Duisburg (ots) - Weil zwei Brüder (46, 48) am Mittwochabend (18. März, 21:21 Uhr) im Bereich des Glückaufplatzes durch einen Mann mit einem Messer verletzt wurden, war die Polizei im Einsatz und ermittelt zu den Hintergründen. Der Fall im Detail: Zeugen meldeten der Polizei, dass es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen an einer Tankstelle an der ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:23

    POL-DU: Obermeiderich: Quartett klaut Fahrräder und wird gefasst

    Duisburg (ots) - Ein Duisburger (55) meldete am Dienstagnachmittag (17. März, 16:30 Uhr) der Polizei, dass vier Jugendliche zwei E-Bikes auf der Westender Straße schoben, und ein telefonisches Verkaufsgespräch führten. Das kam ihm verdächtig vor. Zudem nahm der 55-Jährige wahr, dass das Quartett beabsichtigt, zum Rhein-Herne-Kanal zu laufen. Der Zeuge beschrieb den Einsatzkräften die Verdächtigen vier jungen ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 14:45

    POL-DU: Hochfeld: Mann klaut Kaffee - Anzeige

    Duisburg (ots) - Ein Supermarkt-Ladendetektiv (26) verständigte der Polizei am Dienstagabend (17. März, gegen 20:50 Uhr), dass ein Mann ein Geschäft an der Brückenstraße verlassen wollte, ohne die Ware unter seiner Jacke zu bezahlen. Der 48-jährige Duisburger passierte mit der Ware den Kassenbereich, als die Diebstahlsensoren auslösten und der Ladendetektiv ihn auf den Diebstahl ansprach. Der Duisburger holte ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren