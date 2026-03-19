Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Trickdiebe stehlen Schmuck

Duisburg (ots)

Unbekannte haben eine 81-Jährige an der Kapellener Straße am Mittwochnachmittag (18. März, 16 Uhr) um ihren Schmuck gebracht.

Zwei Männer klingelten an der Wohnungstür der Frau und gaben sich als Techniker aus, die dringend ihre Fernsehgeräte überprüfen müssten. Während die 81-Jährige mit einem der Unbekannten die meiste Zeit im Wohnzimmer verbrachte, hielt sich der zweite Täter im Schlafzimmer auf. Er gab vor, den dortigen Fernseher zu überprüfen, stahl aber in Wahrheit den Schmuck aus ihren Schränken. Das stellte die Frau aber erst fest, als die Männer wieder verschwunden waren.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Mann im Wohnzimmer: etwa 1,80 Meter groß; zwischen 20 und 30 Jahren alt; dunkle, kurze Haare; stabile Statur; dunkelblaue Kleidung

Mann im Schlafzimmer: etwa 1,80 Meter groß; etwa 40 Jahre alt; normale Statur; leicht gräuliches, kurzes Haar; dunkelblaue Kleidung

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, die unangekündigt vor Ihrer Tür stehen. Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und vergewissern Sie sich im Zweifel selbst bei Ihrem Versorger oder Netzanbieter, ob ein Termin vereinbart wurde.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell