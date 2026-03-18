Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Mann klaut Kaffee - Anzeige

Duisburg (ots)

Ein Supermarkt-Ladendetektiv (26) verständigte der Polizei am Dienstagabend (17. März, gegen 20:50 Uhr), dass ein Mann ein Geschäft an der Brückenstraße verlassen wollte, ohne die Ware unter seiner Jacke zu bezahlen.

Der 48-jährige Duisburger passierte mit der Ware den Kassenbereich, als die Diebstahlsensoren auslösten und der Ladendetektiv ihn auf den Diebstahl ansprach. Der Duisburger holte ein Paket Kaffee hervor, soll den Kontrolleur geschubst und versucht haben, die Flucht zu ergreifen. Der 26-Jährige verhinderte das, indem er den Dieb bis zum Eintreffen der Polizisten festhielt. Als die Beamten eintrafen, kamen unter der Jacke des Tatverdächtigen drei weitere Kaffeepakete zum Vorschein.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und der Mann muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

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