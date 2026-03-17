Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

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Duisburg (ots)

Eine 18-Jährige erschien am Montagabend (16. März, 19:15 Uhr) auf der Polizeiwache Rheinhausen, um eine Verkehrsunfallflucht von der Straße Charlottering von circa 18:20 Uhr anzuzeigen.

Sie schilderte den Beamten, dass sie den Charlottering in Richtung Krefeld befuhr, als ein dunkles Auto sie links überholte und vor ihr so knapp rechts einscherte, dass sie ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und selbst mit ihrer rechten Fahrzeugseite mit der Leitplanke kollidierte. Der Unbekannte in dem dunklen Wagen ergriff die Flucht.

Nachdem die Polizisten die Lackabschürfungen an dem Renault Twingo aufnahmen, suchten sie den Unfallort auf und stellten keine Beschädigungen an der Leitplanke fest.

Das Verkehrskommissariat 22 nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Überholmanöver und den flüchtenden Wagen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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