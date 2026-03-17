Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Einbruch in Ladenlokal - Zwei Täter gefasst

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. März, 1:30 Uhr) rückten mehrere Streifenwagen zu einem Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft am Michaelsplatz aus. Beim Erblicken der Einsatzkräfte rannten zwei Tatverdächtige von der Markusstraße in Richtung Nikolaistraße davon. Den Polizisten gelang es das Duo (34, 35) einzuholen und ihnen Handschellen anzulegen. Auf der Flucht ließ einer von ihnen eine Tasche fallen, in der sich unter anderem Einbruchswerkzeug sowie zahlreiche, hochwertige Smartphones samt Zubehör befanden.

Eine aufmerksame Zeugin (33) hatte den Einbruch beobachtet, schilderte den Beamten ihre Feststellungen und stellte ihnen Videos zur Verfügung, die sie mit ihrem Smartphone aufgenommen hatte.

Weil die mutmaßlichen Einbrecher keinen Wohnsitz in Deutschland haben, nahmen die Polizisten sie vorläufig fest. Den Inhalt der Tasche stellten sie sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden beide Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines besonders schweren Fall des Diebstahls einem Haftrichtiger des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt. Beide befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft.

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