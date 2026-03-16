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Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Einbruch in Kiosk auf der Oststraße - Zwei junge Männer auf E-Scooter gefasst

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (15. März) kam es gegen 3:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Oststraße. Zwei junge Männer flüchteten gemeinsam auf einem E-Scooter vom Tatort. Eine aufmerksame Zeugin hörte zuvor einen Knall und beobachtete, wie die Verdächtigen in Richtung Duisburger Hauptbahnhof fuhren. Die Frau alarmierte die Polizei, die daraufhin sofort eine Tatortbereichsfahndung einleitete.

Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden jungen Männer, im Alter von 16 und 18 Jahren, gestellt werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten in ihrem Rucksack einen Hammer, und die Männer trugen zudem Handschuhe. Am Kiosk wurde eine beschädigte Glasscheibe festgestellt. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen vom KK 14.

Das Duo muss sich nun wegen des Einbruchs strafrechtlich verantworten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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