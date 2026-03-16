Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Drogendealer festgenommen

Duisburg (ots)

Zivile Polizisten bestreiften am Donnerstagnachmittag (12. März, gegen 15 Uhr) den Kant-Park an der Friedrich-Wilhelm-Straße, als sie einen mutmaßlichen Drogendealer beobachteten und ihn vorläufig festnahmen.

Der Fall im Detail:

Den Beamten fiel ein Mann mit Hund auf, weil er Kontakt zu einem Duo hatte und er den beiden Unbekannten augenscheinlich Geld übergab. Weil der Verdacht auf Drogengeschäfte bestand, beobachteten die Einsatzkräfte das weitere Verhalten des Verdächtigen. Danach tauschte der Hundebesitzer mit einer Frau einen Gegenstand und Bargeld aus. Weitere angeforderte Zivilpolizisten sprachen die Frau an und kontrollierten diese. Bei der Durchsuchung der 55-jährigen Duisburgerin fanden die Beamten mutmaßlich Kokain und stellten es sicher. Sie schilderte, dass sie die Drogen von dem Mann mit dem Hund erhalten habe. Sie muss sich mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Zeitgleich sprachen die zivilen Einsatzkräfte den Verdächtigen (43), der nun im Beisein eines 42-Jährigen unterwegs war, im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Straße / Claubergstraße an und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen fanden die Beamten Drogen, Bargeld (in szenetypischer Stückelung) und ein Smartphone und stellten auch in diesem Fall alles sicher. Weil der Tatverdächtige Angaben zu einem Wohnort an der Claubergstraße machte, erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld und weitere Drogen. Weil sie zusätzlich mehrere Armbanduhren auffanden, stellten sie auch diese sicher und leiteten zusätzlich ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein. Die Zivilbeamten nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Duisburg einen Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Kokain.

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