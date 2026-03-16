Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Hochfeld: Zwei versuchte Raubdelikte - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Freitag (13. März) kam es zu gleich zwei versuchten Raubdelikten, infolgedessen das Kriminalkommissariat 13 die Ermittlungen aufgenommen hat und Zeuginnen und Zeugen sucht.

Was passiert ist:

Gegen 13:50 Uhr soll ein 30-Jähriger über die Elisabethstraße in Richtung Hermannstraße gelaufen sein, als ein Unbekannter ihn angesprochen, Geld gefordert und in Richtung des Mannes geschlagen und getreten habe. Weil er sich mit einem Regenschirm gewehrt habe und angab, die Polizei zu verständigen, soll der Täter dann ohne Beute die Flucht ergriffen haben. Der Duisburger ging sofort zur Polizei und erstattete eine Strafanzeige. Er beschrieb den Polizisten den Unbekannten wie folgt: circa 1,80 Meter groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, Bart, dunkle Haare, kräftige Statur, schwarze Jacke und Jeans, Supermarkt-Tüte.

Um 19 Uhr verschloss ein 56-Jähriger ein Geschäft an der Wanheimer Straße, als ein Unbekannter versuchte, ihm im Bereich der Liebfrauenstraße eine Tasche mit den Tageseinnahmen (hohe vierstellige Summe) zu entreißen. Weil ein Zeuge (22) dem Geschäftsmann zur Hilfe eilte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und ergriff ohne Beute die Flucht in Richtung der Wanheimer Straße. Den eingesetzten Polizeibeamten beschrieb er wie folgt den Unbekannten: Circa 1,80 Meter groß, 35 bis 45 Jahre alt, Glatze, schwarze Jacke.

Wenn Sie die Taten gesehen oder die Täter auf der Flucht beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

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