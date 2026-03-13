Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Werkzeuge und Kabel aus Rohbau gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstag (12. März) haben Unbekannte mehrere Werkzeuge und Kabel aus einem Rohbau an der Wittbruchstraße gestohlen. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnt und wird gerade renoviert, weshalb der Eigentümer sie unverschlossen gelassen hat. Der oder die Täter haben zwischen 7 und 18 Uhr zugeschlagen. Wer jemanden gesehen hat, der das Diebesgut hinaus getragen hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell