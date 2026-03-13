POL-DU: Alt-Homberg: Arbeiter stürzt durch Oberlicht mehrere Meter in die Tiefe
Duisburg (ots)
Auf dem Dach einer Lagerhalle auf der Baumstraße gab es am Donnerstagnachmittag (12. März gegen 14:50 Uhr) einen Arbeitsunfall. Ein 23-Jährger stürzte bei Arbeiten an dem Dach durch ein Oberlicht mehrere Meter in die Tiefe. Beim Aufprall auf den Betonboden erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
