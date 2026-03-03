Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Verkehrskontrolle vor Schule.

Lippe (ots)

Am Montagvormittag (02.03.2026) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Lippe auf der Haustenbecker Straße im Bereich einer Schule eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte innerhalb einer Stunde 20 Verstöße fest. Unter anderem fiel ein 39-jähriger Autofahrer auf, der ohne gültige Fahrerlaubnis und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer wurde mit 67 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Er hatte seinen Führerschein gerade erst nach einer vierwöchigen Sperre wegen eines vorangegangenen Geschwindigkeitsverstoßes zurückerhalten. Auf dem Rückweg in Richtung Detmold fiel den Einsatzkräften zudem ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer auf. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss mehrerer Drogen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

