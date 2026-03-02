POL-LIP: Kreis Lippe. Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Kreis Lippe.

Polizei Lippe

"Lippe ist sehr sicher, obwohl die Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen sind", resümieren Behördenleiter Meinolf Haase, Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Alexander Fenske und Direktionsleiter Kriminalität, Kriminaloberrat Peter Hentschel bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den Kreis Lippe. Insgesamt wurden 16.156 Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde (KPB) Lippe registriert, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 796 Taten (+5,18 %) bedeutet. Im Langzeitvergleich liegt die aktuelle Zahl noch im mittleren Bereich und macht Lippe zum viertsichersten Kreis in NRW.

Es konnten 7.379 Tatverdächtige ermittelt werden. Dies führte insgesamt zu einer Aufklärungsquote von 58,36 %. Die Aufklärungsquote liegt damit knapp unter dem Vorjahreswert (59,54 %), jedoch nach wie vor deutlich über dem Mittelwert der KPB Lippe in den vergangenen 10 Jahren (58,04 %) sowie klar über der landesweiten Aufklärungsquote von 53,69 % (2025).

Die Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ), also die Anzahl der bekannt gewordenen Delikte pro 100.000 Einwohner, hat sich - auch aufgrund der reduzierten Bevölkerungszahl - von 4.391 (im Vorjahr) auf 4.654 erhöht.

Kriminaloberrat Peter Hentschel betont: "Der Kreis Lippe ist kein kriminalitätsfreier Raum, aber weiterhin eine vergleichsweise sehr sichere Region. Die Entwicklungen in den einzelnen Deliktsbereichen beobachten wir ständig und passen unsere Maßnahmen entsprechend an. Ich freue mich, dass wir unsere erfolgreiche Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit auch im Jahr 2025 fortsetzen konnten - und das trotz gestiegener Fallzahlen und einer komplexen Umstellung der Abläufe hin zu einer rein elektronischen Aktenführung im laufenden Betrieb."

Einen Überblick über die Entwicklungen der einzelnen Deliktsbereiche und weitere Informationen finden Sie in der Kurzzusammenfassung der Statistik, dem ausführlichen Jahresbericht sowie dem Kommunalen Jahresbericht auf unserer Website unter https://lippe.polizei.nrw/artikel/kriminalstatistik.

