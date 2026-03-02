PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Leopoldshöhe. Überladener PKW bei Kontrolle aufgefallen: 450 Liter Wasser im Kofferraum.

Lippe (ots)

Am Samstag (28.02.2026) führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Bad Salzuflen eine Verkehrskontrolle an der B 239 (Am Zubringer) in Bad Salzuflen durch. Dabei fiel den Beamten ein PKW auf, dessen Hinterachse sichtbar überladen war. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie im Kofferraum rund 450 Liter Quellwasser (80 Flaschen/Kanister), das vom Fahrer aus dem Silberbach in Leopoldstal abgefüllt worden war. Nach dem Wasserhaushaltsgesetz ist die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern in nicht geringen Mengen unzulässig und kann mit bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Aufgrund eines Anfangsverdachts wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zusätzlich zur B 239 fanden am Samstag und Sonntag (28.02./01.03.2026) auch Verkehrskontrollen im Bereich Hauptstraße/Alte-Sylbacher-Straße in Holzhausen sowie im Bereich Hauptstraße/Im Schmeltebruch in Leopolshöhe-Asemissen statt. Dabei stellten die Beamten neben zu schnellem Fahren auch mehrere weitere Verstöße fest: So wurde unter anderem das Handy am Steuer genutzt, es fehlten Fahrzeugpapiere, der Gurt war nicht angelegt, der TÜV wies Mängel auf, Betriebserlaubnisse waren erloschen und es wurde ohne Fahrerlaubnis und auch ohne Versicherung gefahren.

