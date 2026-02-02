Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener Autofahrer

Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen in Aurich von der Polizei angehalten worden. Der Mann fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Leerer Landstraße, als die Beamten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten. In dem Atem des 56-Jährigen stellten sie einen Promillewert von über 1,0 fest. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Von Fahrbahn abgekommen

In Großefehn ist am Sonntag eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Die 36-Jährige fuhr gegen 11 Uhr mit einem VW auf der Kanalstraße Süd und verlor aufgrund von Eisglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksbegrenzung aus Stein. Die 36-Jährige blieb unverletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

Auf der Nadörster Straße in Norden hat sich am Sonntagmorgen ein Glätteunfall ereignet. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Halbemond und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand nur leichter Sachschaden am Pkw und an der Berme.

