Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Fünf Personen bei Wohnhausbrand leicht verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Großheide - Fünf Personen bei Wohnhausbrand leicht verletzt

In einem Wohnhaus in Großheide ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Rettungskräfte in der Straße Tundjekampen im Ortsteil Westerende eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand.

In dem Gebäude befanden sich bei Brandausbruch eine 46-jährige Frau sowie ein 18-Jähriger, zwei Jugendliche und ein Kind. Alle fünf hatten das Haus eigenständig verlassen können, wurden aber durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Einer von drei Hunden hatte das Gebäude ebenfalls mit der Familie verlassen können, die zwei weiteren konnten durch die eingesetzten Kräfte vor Ort nicht aufgefunden werden.

Die Feuerwehren Arle, Großheide, Hage und Norden übernahmen die Löscharbeiten, die bis 5.30 Uhr andauerten. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell