POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 01.02.2026

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

/

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahranfänger führt einen Pkw unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei auf der Talstraße in Südbrookmerland einen VW Golf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle und der damit einhergehenden Prüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem 18-Jährigen Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Gegen den Fahranfänger wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

/

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Norden ist am Samstag gegen 20:35 Uhr in der Brückstraße durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Diese haben festgestellt, dass das Fahrzeug des Mannes nicht versichert war. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Krummhörn - Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

In der Dykhuser Straße ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:35 Uhr ein Pkw durch die Polizei überprüft worden. Am Steuer saß ein 31-jähriger Krummhörner, der erheblich alkoholisiert war. Er pustete vor Ort über 2 Promille. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Norden - Betrunkene Pkw-Fahrerin

Eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:40 Uhr in der Molkereilohne gemeldet. Die Beamten konnten die betreffende Dame antreffen. Es handelte sich um eine 29-jährige Frau aus Westerholt. Diese stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und pustete annähernd 2 Promille. Ihr wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sie musste ihren Führerschein abgeben und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Krummhörn - Nach Unfall geflüchtet

Im Bereich Uplewarder Ring / Schipperslohne ist es vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Unfallflucht gekommen. Nach bisherigen Feststellungen der Polizei ist dort ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Stromkasten geprallt, der dadurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

/

Verkehrsgeschehen

Landkreis Wittmund - Glätteunfälle

Bei Glätteunfällen im Landkreis Wittmund sind drei Menschen verletzt worden. Ein 66-jähriger Mann aus Wittmund fuhr am Freitagmorgen mit seinem Roller auf der Burhafer Straße in Wittmund. Beim Abbremsen kam er aufgrund der Straßenglätte zu Fall und verletzte sich leicht. Am Samstagmorgen kam es in Friedeburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Wiesmoor fuhr mit seinem Opel Insignia auf der Straße Hohemey in Richtung Sande, als er aufgrund von Straßenglätte und einer Windböe gegen den entgegenkommenden Lkw eines 69-jährigen Mannes aus Bassum stößt. Der 20-jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Eine 22-jährige Frau aus Stedesdorf geriet mit ihrem Opel Corsa aufgrund der winterglatten Fahrbahn in einen Straßengraben, als sie am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Hauptstraße in Stedesdorf fuhr. Auch sie wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Westerholt - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis im Pkw unterwegs

Am Samstagvormittag hat die Polizei in der Gemeinde Westerholt im Landkreis Wittmund einen 28‑jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der gleich mehrfach gegen geltende Vorschriften verstoßen hat. Der Mann war mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, obwohl er weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war noch fahrtüchtig war. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich konkrete Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Zur weiteren Beweissicherung wurde der Fahrer anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

