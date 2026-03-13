Polizei Duisburg

POL-DU: Kostenlose Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen am 23. März - Polizei Duisburg lädt Camper zur Kontrolle ein

Duisburg (ots)

Die Campingsaison steht vor der Tür und viele Reisemobil- und Wohnwagenbesitzer bereiten sich bereits auf die ersten Touren des Jahres vor. Nach den bereits erfolgreich durchgeführten Wiegeak-tionen setzt die Polizei Duisburg das Angebot nun fort.

Als Partner der NRW Initiative - #sicherimStraßenverkehr wird die Polizei Duisburg von Mitarbeitenden der DEKRA und der Verkehrswacht Duisburg unterstützt. Die Fachleute stehen vor Ort nicht nur für die Gewichtskontrolle der Fahrzeuge zur Verfügung, sondern geben auch hilfreiche Hinweise rund um die sichere Beladung und die Vorbereitung auf die Reise.

Die NRW-Initiative ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Protagonisten der Verkehrssicherheitsarbeit und verfolgt das Ziel, mit gemeinsamen Aktionen die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren und für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren

Am Montag, 23. März 2026, haben Camper aus Duisburg und der Umgebung in der Zeit von 15 bis 19 Uhr die Möglichkeit, ihr Wohnmobil oder ihren Wohnwagen auf dem Parkplatz 3 an der Schauinsland-Reisen-Arena wiegen zu lassen. Die Aktion soll dabei helfen, Überladungen frühzeitig zu erkennen und mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Ein zu hohes Gesamtgewicht kann die Fahreigenschaften deutlich verschlechtern und im Ernstfall zu gefährlichen Situationen führen. Durch die kostenlose Kontrolle erhalten Fahrzeugführer Gewissheit darüber, ob ihr "rollendes Zuhause" den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Neben der Wiegeaktion haben Sie auch die Gelegenheit, sich von Experten der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention zu wichtigen Themen rund um die Sicherheit beim Camping beraten zu lassen, wie zum Beispiel: - Einbruchschutz für Ihr Reisemobil: Wie sichern Sie Ihr Fahrzeug vor ungebetenen Gästen? - Sicherung von Gasflaschen: Wie vermeiden Sie gefährliche Situationen auf der Reise? - Reifenkontrolle: Sind Ihre Reifen fit für die Straße?

Wichtiger Hinweis zur Teilnahme:

Bitte bringen Sie zur Wiegeaktion Ihre gültige Fahrerlaubnis sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und ggfs. etwas Geduld mit.

Mit einem gut vorbereiteten Fahrzeug und nützlichen Tipps sind Sie bestens gerüstet für Ihr nächstes Camping-Abenteuer. Die Polizei Duisburg wünscht einen sicheren Start in die Reise-Saison.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell