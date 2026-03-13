Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Verdacht auf Drogenhandel - Polizei nimmt 55-Jährigen fest

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag (12. März, gegen 5 Uhr) einen 55-Jährigen in seiner Wohnung an der Goeckingkstraße vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Schusswaffe waren auch Spezialeinheiten in den Einsatz eingebunden. Bei der widerstandslosen Festnahme wurde niemand verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg durchsuchten die Beamten sowohl die Wohnung als auch die Garage des Mannes. In der Wohnung konnte auch Diensthund Yeti (ein Malinois) seine ausgezeichnete Spürnase unter Beweis stellen. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Bargeld, rund ein Kilogramm Marihuana, etwa 500 Gramm Kokain, Verpackungsmaterialien, zwei Handys, einen Tresor mit Bargeld und vergoldeten Münzen sowie eine Druckluftwaffe sicher.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Auswertungen der Beweismittel dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln erließ der Haftrichter heute einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde jedoch vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont.

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