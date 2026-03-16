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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Folgemeldung: Arbeitsunfall - 23-Jähriger verstorben

Duisburg (ots)

Der Mann (23), der am Donnerstagnachmittag (12. März) bei Arbeiten an einem Dach durch ein Oberlicht stürzte, verstarb infolge der schweren Verletzungen am Sonntagmittag (15. März) im Krankenhaus.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20260313althomberg

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg führt die Duisburger Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall durch, die weiterhin andauern.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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