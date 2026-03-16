POL-DU: Alt-Homberg: Folgemeldung: Arbeitsunfall - 23-Jähriger verstorben
Duisburg (ots)
Der Mann (23), der am Donnerstagnachmittag (12. März) bei Arbeiten an einem Dach durch ein Oberlicht stürzte, verstarb infolge der schweren Verletzungen am Sonntagmittag (15. März) im Krankenhaus.
Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20260313althomberg
Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg führt die Duisburger Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall durch, die weiterhin andauern.
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