Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Ladendetektiv fasst 41-Jährige nach Diebstahl - Anzeige

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv (28) hat am Samstagabend (14. März, 19:50 Uhr) einen 41-jährigen Mann nach einem Diebstahl in einem Discounter am August-Bebel-Platz festgehalten.

Der Täter hatte Salami aus dem Geschäft entwendet und wurde von dem 28-Jährigen auf den Diebstahl angesprochen. Anstatt den Vorwürfen nachzukommen, reagierte der 41-Jährige aggressiv, schlug um sich und es kam zu einer Rangelei. Der Ladendetektiv konnte den Mann jedoch in Schach halten und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Da sich der Dieb nicht ausweisen konnte, brachten ihn die alarmierten Einsatzkräfte zur Klärung seiner Identität und zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Wache. Der Mann muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

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