FW Bergheim: Drei Personen sterben bei schwerem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim Zwei weitere Personen verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bergheim - Gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Bergheim auf die Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo alarmiert. Hinter der Anschlussstelle Bergheim-Süd war es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw gekommen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bot sich den Einsatzkräften ein schreckliches Bild. In dem Pkw waren zwei Personen eingeklemmt. Die Rettungskräfte konnten nur noch deren Tod feststellen. Ein Kind, welches zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Pkw saß, musste von den Einsatzkräften auf der Autobahn reanimiert werden. Trotz aller Rettungsversuche verstarb auch das Kind noch an der Unfallstelle.

Die zwei Insassen des Kleintransporters wurden nicht eingeklemmt. Der Rettungsdienst versorgte beide Patienten. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Die Notfallseelsorge kümmerte sich vor Ort um Ersthelfer und Augenzeugen des Unfalls.

Die Feuerwehr Bergheim leuchtete die Unfallstelle aus, errichtete einen Sichtschutz zur Gegenfahrbahn und stellte den Brandschutz sicher. Nach Eintreffen des Verkehrsunfall-Teams der Polizei begannen die Einsatzkräfte im Verlauf der Nacht in enger Absprache mit der Polizei mit der Bergung der beiden Unfallopfer. Die Einheit Ahe leuchtete dazu die Einsatzstelle auf.

Da bei dem Einsatz auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kerpen involviert waren, standen für sie auf den Feuer- und Rettungswachen in Bergheim und Kerpen speziell geschulte Teams für belastende Einsatzlagen bereit.

Die Feuerwehr Bergheim war bis 02.15 Uhr unter der Leitung von Brandamtsrat Thomas Junggeburth im Einsatz. Neben der hauptamtlichen Wache rückten die Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim und Thorr sowie später auch die Einheit Ahe mit auf die Autobahn aus. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr Bergheim keine Angaben machen.

