Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schulfassade mit Graffiti besprüht

Erfurt (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachten Unbekannte ein großflächiges Graffiti an der Außenfassade einer Schule in der Scharnhorststraße in Erfurt an. Mit goldener Sprühfarbe wurde ein etwa 30 x 250 cm großer Schriftzug auf die Gebäudewand aufgetragen. Inwieweit dem Graffiti eine politische Motivation zugrunde liegt, ist derzeit u. a. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. (DS)

