Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Fotofahndung nach einem Betrüger - Wer kennt diesen Mann?

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Täter eines gewerbsmäßigen Betrugs.

Der Fall im Detail:

Eine 88-jährige Duisburgerin erhielt bereits am 16. Juni 2025 gegen 10:30 Uhr einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Polizist ausgab und angab, dass es zu einer unrechtmäßigen Abbuchung gekommen sei und die EC-Karte sichergestellt werden müsse. Prompt klingelte ein Duo an der Wohnungstür der Dame von der Römerstraße in Vierlinden. Unter der Annahme, dass das Vorhaben rechtens sei, übergab die Seniorin den Unbekannten die EC-Karte. Im Anschluss bemerkte die 88-Jährige eine Kontoabbuchung in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Das Kriminalkommissariat 32 nahm die Ermittlungen auf und stellte Videoaufnahmen von dem Geldautomaten sicher, von dem das Bargeld abgehoben wurde. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach einem der Täter. Die Lichtbilder sind in das Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt:

https://polizei.nrw/fahndung/198048

Sollten Sie Angaben zu dem Fall oder dem Täter machen können, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

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