Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Graffiti an Fahrzeugen der Deutschen Post AG/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter verunstalteten im Zeitraum vom 15.11.2025 bis 14.01.2026 in der Straße am Güterbahnhof zwei Transporter der Deutschen Post AG indem sie mit schwarzer Farbe und einem Stift auf der Fahrzeugkarosserie die Tags "TAZO, 676, T2PN, PIT2" aufbrachten. Die Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 1750.- Euro belaufen. Die Tags wurden in der Vergangenheit bereits wiederholt im Bereich Zweibrücken und Contwig benutzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell