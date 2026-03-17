Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Trickdiebe stehlen Münzsammlung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Montagvormittag (16. März) gelangten zwei Unbekannte gegen 10:15 Uhr unter dem Vorwand, den Fernseher überprüfen zu müssen, in die Wohnung einer Seniorin auf der Neumühler Straße. Während ihres etwa zehnminütigen Aufenthalts entwendeten sie eine Münzsammlung ihres verstorbenen Ehemanns. Nach dem Diebstahl verließen die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Seniorin konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben: Beide sind etwa 30 Jahre alt und haben schwarze Haare. Einer der Täter ist etwa 1,65 Meter groß, der andere etwa 1,75 Meter. Der Täter mit der geringeren Körpergröße hatte eine dünnere Statur, der andere eine breitere.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Die Polizei Duisburg appelliert: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - auch nicht unter dem Vorwand von Reparaturen, Kontrollen oder Notfällen. Im Zweifel: Rufen Sie bei dem Unternehmen an, das die Kontrolle angeblich durchführt oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

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