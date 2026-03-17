Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Auto und E-Scooter kollidieren miteinander - Mann leicht verletzt

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Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (17. März, 6:30 Uhr) kollidierten ein Auto und ein E-Scooter im Einmündungsbereich der Steinsche Gasse / Musfeldstraße miteinander.

Eine 53-Jährige beabsichtigte, mit ihrem schwarzen Audi von der Steinschen Gasse nach rechts in die Musfeldstraße einzubiegen, als sie plötzlich mit einem E-Scooter kollidierte. Dieser befuhr den Radweg in die entgegengesetzte Fahrtrichtung - in Richtung Marientor.

Der Elektrorollerfahrer (51) stürzte zu Boden und die Autofahrerin leistete Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Einmündungsbereich. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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