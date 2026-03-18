Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Bislang Unbekannte sollen sich in der Zeit von Freitag (13. März, 9 Uhr) bis Montag (16. März, 12:30 Uhr) Zutritt zu der Wohnung einer 92-Jährigen an der Ottostraße verschafft haben, während sich diese im Altenheim befand.

Die Täter sollen die Wohnung durchsucht haben. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, was gestohlen wurde. Zeuginnen und Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

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