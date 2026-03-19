Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Quartett klaut Fahrräder und wird gefasst

Duisburg (ots)

Ein Duisburger (55) meldete am Dienstagnachmittag (17. März, 16:30 Uhr) der Polizei, dass vier Jugendliche zwei E-Bikes auf der Westender Straße schoben, und ein telefonisches Verkaufsgespräch führten. Das kam ihm verdächtig vor. Zudem nahm der 55-Jährige wahr, dass das Quartett beabsichtigt, zum Rhein-Herne-Kanal zu laufen. Der Zeuge beschrieb den Einsatzkräften die Verdächtigen vier jungen Männer und begab sich eigenständig in Richtung des Kanals. Die Polizeibeamten fuhren zu einer Brücke am Rhein-Herne-Kanal an der Koopmannstraße und fanden ein verlassenes E-Bike. Im Nahbereich stießen sie auf ein Duo (15 und 16 Jahre alt), auf welches die durch den Zeugen mitgeteilte Beschreibung passte. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Polizisten unter anderem ein Messer und stellten dieses sicher.

Als die Beamten den Teenager aufforderten, seinen Handy-PIN auf seinem Smartphone einzugeben, riss er der Einsatzkraft das Handy aus der Hand, schmiss es in den Kanal und ergriff die Flucht. Die Polizisten verzichteten auf die Verfolgung, weil sie seine Personalien bereits erfasst hatten und persönliche Gegenstände (unter anderem Wohnungsschlüssel von ihm) hatten. Den 15-Jährigen übergaben die Einsatzkräfte an seine Erziehungsberechtigten. Noch auf der Anfahrt dorthin beobachteten die Beamten im Bereich der Styrumer Straße zwei Personen, auf die die Personenbeschreibung des 55-jährigen Zeugen ebenfalls passte. Bei der Kontrolle des 15-Jährigen fanden die Polizisten ebenfalls ein Messer, sowie zwei Smartphones und ein E-Vape. Der 16-Jährige hatte ebenfalls ein E-Vape dabei. Alles, bis auf die Vapes, wurde sichergestellt. Die Polizisten gaben die Brüder in die Obhut der Erziehungsberechtigten.

Doch was passierte zwischenzeitlich mit dem E-Bike unter der Brücke? Ein Polizist wartete mit dem 55-jährigen Zeugen bei dem Fahrrad. Der Zeuge berichtete, dass seine Ehefrau mit dem mutmaßlichen Zweiradinhaber in Kontakt stehe und er sich auf den Weg zum Kanal machen würde. Bei seinem Eintreffen legitimierte sich der 46-Jährige als Besitzer des E-Bikes. Er berichtete, dass er den Diebstahl kurz zuvor feststellte, jedoch noch nicht die Anzeige erstattete. Er erhielt sein Rad zurück.

In einem nahegelegenen Gebüsch fanden die Beamten dann das zweite E-Bike und stellten auch dieses sicher. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das E-Bike unter der Brücke zuvor am Montagnachmittag (16. März, 16 Uhr) aus einer Garage an der Wickrathstraße in Mittelmeiderich gestohlen wurde. Der Eigentümer (81) erhielt sein Fahrrad zurück.

Weil die Polizisten noch die Haustürschlüssel des 16-Jährigen, der geflüchtet war, hatten, suchten sie die Wohnanschrift auf, trafen ihn sowie auch seine Mutter an und händigten die persönlichen Gegenstände aus.

Das Quartett muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen Bandendiebstahls von Fahrrädern auseinandersetzen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an.

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