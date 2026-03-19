Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Zwei Brüder mit Messer verletzt - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Weil zwei Brüder (46, 48) am Mittwochabend (18. März, 21:21 Uhr) im Bereich des Glückaufplatzes durch einen Mann mit einem Messer verletzt wurden, war die Polizei im Einsatz und ermittelt zu den Hintergründen.

Der Fall im Detail: Zeugen meldeten der Polizei, dass es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen an einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße gekommen sei. Als die Polizisten dort eintrafen und keine Schlägerei feststellten, informierte ein weiterer Bürger sie, dass die Personen in Richtung der Rheinhausenhalle unterwegs seien. Am Glückaufplatz stießen die Einsatzkräfte auf ein Trio. Es handelte sich um zwei Leichtverletzte Brüder im Alter von 46 und 48 Jahren sowie um einen 17-jährigen Ersthelfer.

Die Brüder schilderten, dass man sich an einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße aufgehalten habe, als ein zunächst Unbekannter in Begleitung einer Frau mit einem Pkw erschien und es zum Streit gekommen sei. Mutmaßlich soll einer der Brüder eine Äußerung getätigt haben, die dem Unbekannten negativ aufstieß. Während der Auseinandersetzung zückte der Mann ein Messer und verletzte den 46- und 48-Jährigen leicht. Dann seien der Mann mit dem Messer und seine Begleitung in ein Haus gegangen und ein 17-Jähriger habe Erste Hilfe geleistet.

Die hinzugezogenen Rettungskräfte brachten die beiden Leichtverletzten in Krankenhäuser. Der 46-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung bereits entlassen. Der 48-Jährige befindet sich in stationärer Behandlung.

Weil es unter anderem durch das Kennzeichen Hinweise auf die Identität des bislang Unbekannten gab, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Wohnung eines 35-Jährigen durchsucht - es wurde nichts sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und geht den Fragen nach, was die Hintergründe der Tat sind sowie auch, ob es sich bei dem 35-Jährigen um den Tatverdächtigen handelt.

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