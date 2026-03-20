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Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Jugendlicher flüchtet mit E-Scooter

Duisburg (ots)

Ein Motorradpolizist wurde am Donnerstagmittag (19. März, 13:50 Uhr) im Bereich der Römer-, Bahnhof- und Königstraße auf zwei Jugendliche auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen aufmerksam. Als er den E-Scooter kontrollieren wollte, flüchtete der 15-Jährige Fahrer vor der Kontrolle - auch nach einer Lautsprecherdurchsage des Motorradpolizisten. Kurz vor der Kreuzung zur Frankenstraße sprang die 13-jährige Sozia in voller Fahrt vom E-Scooter und verletzte sich. Der 15-Jährige fuhr weiter, kollidierte kurze Zeit später aber mit einem Bordstein und rannte schließlich zu Fuß weg. Die 13-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, während die Polizei den 15-Jährigen wenig später im Bereich der Karlstraße stellen konnte. Er war gerade dabei in das Auto seiner Mutter zu steigen. Jetzt muss sich der Jugendliche mit einer Anzeige auseinandersetzen - wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Pflichversicherungsgesetz und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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