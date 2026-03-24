Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 50-tägige Haftstrafe

Kehl (ots)

Am 23. März 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger an der Europabrücke in Kehl festgenommen. Der 55-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Bei ihm wurde außerdem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 50-tägige Haftstrafe. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einfuhr von Cannabis.

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