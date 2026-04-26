Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 39-jähriger Deutscher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kittendorf (LK MSE) (ots)

Am 25.04.2026 gegen 23:15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 34, kurz vor der Einmündung zur B 194, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger deutscher Mann leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen.

Der 39-Jährige wurde aufgrund der Verletzungen durch den Rettungsdienst versorgt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von 0,92 Promille festgestellt. Zudem verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

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