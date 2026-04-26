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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Vereinsheim - Spardose gestohlen

Baabe (LK VR) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 24. April 2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, dem 25. April 2026, 19:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim auf dem Sportplatz in Baabe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren des Vereinsheims entwendeten sie eine Spardose des Fördervereins sowie zwei Flaschen Spirituosen. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden am Fensterrahmen in Höhe von circa 100 Euro. Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Bereits im vergangenen Jahr ereignete sich an derselben Örtlichkeit ein Einbruchsdiebstahl, bei dem Bargeld aus der Kasse entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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